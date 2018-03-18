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18.03.2018 21:10
Рубрика: Экономика

Прибыль двадцать процентов

Россияне вложили в акции триллион рублей
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке, впервые превысила триллион рублей, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). И к концу года может вырасти до 1,5 триллиона.

На индивидуальных инвестиционных счетах (их можно открыть в любой брокерской компании, а средства использовать как для совершения самостоятельных сделок, так и для передачи их в доверительное управление) только в 2017 году российские граждане разместили 28 миллиардов рублей. В результате общая сумма средств на них увеличилась до 45 миллиардов рублей, более чем удвоившись по сравнению с 2016 годом. Большей частью средств - а это около 33 миллиардов рублей - граждане не рискуют управлять самостоятельно, отдавая их в доверительное управление брокерам, констатировали в НАУФОР.

Фото: Depositphotos.com
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Что же касается финансовых инструментов, на которых частные инвесторы стремятся заработать, то их список уже довольно долгое время остается неизменным. Чаще всего россияне предпочитают вложения в акции российских компаний - на них приходится 38 процентов размещенных активов. "В течение 2017 года доля средств, инвестированных в корпоративные рублевые облигации, снизилась с 16 до 7 процентов. По итогам 2017 года произошло двукратное увеличение вложений в ОФЗ - 20 процентов по итогам 2017 года по сравнению с 11 процентами годом ранее. Доли вложений в иностранные акции, паи ПИФ и ETF незначительны и составляют от 2 до 5 процентов", - говорится в сообщении НАУФОР.

Самые активные частные инвесторы традиционно проживают в центре страны. Ведущими регионами по количеству и динамике открываемых счетов являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область. В то время как по уровню проникновения индивидуальных инвестсчетов, их количеству по отношению к общему числу населения лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская и Мурманская области. Впрочем, пока цифры небольшие - лидер, ЯНАО, демонстрирует лишь 0,52 процента проникновения, хотя и может похвастаться почти четырехкратной позитивной динамикой по сравнению с 2015 годом.

При этом целевая доходность, о которой сообщили респонденты опроса НАУФОР, можно сказать, неплохая. Треть из них отчиталась, что она составляет от 10 до 20 процентов годовых, 31 процент зафиксировал свыше 20 процентов дохода, а 39 процентов смогли похвастаться 10 процентами. Сегодня есть и рыночные (снижение ставок по депозитам), и регулятивные (налоговые льготы) условия для роста объемов инвестиций граждан в фондовый рынок, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. "Так что объем размещенных средств точно может подняться до 1,5 триллиона", - резюмирует эксперт.

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