Россияне в Италии могут проголосовать на выборах на 21 участке

Россияне в Италии голосуют на выборах президента РФ. При дипломатических представительств и русских культурных центров был создан 21 избирательный участок.

В субботу, 17 марта, в рамках досрочного голосования свой гражданский долг исполнили россияне, проживающие в Анконе, Бари, Болонье, Вероне, Катании, Местре (Венеция), Неаполе, Перудже, Пизе, Реджо-ди-Калабрии, Ренде, Сан-Ремо, Специи, Таджи, Турина и Флоренции. Как сообщил "РГ" консул РФ в Риме Валерий Лысункин, вчера проголосовали 549 человек.

В воскресенье голосуют российские граждане в Риме, Милане, Генуи и Палермо.

В этом году в итальянской столице впервые работают сразу две избирательные комиссии - при консульстве РФ и при Русском Центре Культуры и Науки (РЦНК).

По состоянию на 12:00 по местному времени (14:00 мск), в консульстве проголосовало 614 избирателей.