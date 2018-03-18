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18.03.2018 10:25
Рубрика: Спорт

Россиянин Волков нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Текст: Артур Нанян

Боец смешанного стиля (ММА) россиянин Александр Волков нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Судья остановил бой в четвертом раунде.

Первые два раунда остались за Вердумом, однако в третьем Волков переломил ход поединка. В четвертой пятиминутке Александр провел серию мощнейших ударов, отправивших соперника в настил. А затем россиянин добил оппонента.

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters
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"Теперь я жду титульный бой", - отметил Александр после боя.

"Я тут ради него. Как знать, может уже следующий поединок будет за титул. Посмотрим. Кто будет в соперниках - Кормье или Миочич? Не так важно".

Для Волкова эта победа стала четвертой в четырех боях в UFC. Если считать в целом, то он выиграл 30-й поединок в карьере (20 нокаутом), при восьми поражениях. Что касается Вердума, то он потерпел восьмое поражение при 23 победах.

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