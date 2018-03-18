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18.03.2018 23:21
Рубрика: В мире

Вторая пятилетка

Си Цзиньпин переизбран на пост председателя КНР
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) переизбрало Си Цзиньпина на второй пятилетний срок на должности председателя КНР. Депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва единогласно отдали свои голоса в поддержку действующего главы государства, также сохранив за ним должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР, то есть верховного главнокомандующего вооруженными силами страны.
Китайские депутаты одобрили реформу государственных органов

Напомним, в начале марта депутаты ВСНП приняли поправку к конституции страны, которая упразднила ограничения на число сроков для председателя КНР. Со времен "архитектора реформ" Дэна Сяопина в Китае установилась практика, согласно которой на этой должности нельзя было находиться более двух пятилеток подряд. Таким образом, каждые десять лет сменялось поколение руководителей страны. Вторая пятилетка для нынешнего "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином завершится в 2023 году. Ликвидация поправки открывает ему дорогу к переизбранию на третий срок. Экс-председатель Постоянного комитета ВСНП Шэнь Чуньяо выразил мнение, что эта поправка позволит председателю КНР "играть роль ядра ЦК КПК и сконцентрировать власть воедино, что положительно отразится на системе госуправления".

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