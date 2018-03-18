Напомним, в начале марта депутаты ВСНП приняли поправку к конституции страны, которая упразднила ограничения на число сроков для председателя КНР. Со времен "архитектора реформ" Дэна Сяопина в Китае установилась практика, согласно которой на этой должности нельзя было находиться более двух пятилеток подряд. Таким образом, каждые десять лет сменялось поколение руководителей страны. Вторая пятилетка для нынешнего "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином завершится в 2023 году. Ликвидация поправки открывает ему дорогу к переизбранию на третий срок. Экс-председатель Постоянного комитета ВСНП Шэнь Чуньяо выразил мнение, что эта поправка позволит председателю КНР "играть роль ядра ЦК КПК и сконцентрировать власть воедино, что положительно отразится на системе госуправления".