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18.03.2018 08:35
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали москвичам комфортную для прогулок погоду

Синоптики рассказали о погоде в день выборов президента России.

Фото: depositphotos.com
Росгидромет объяснил, что влияет на точность прогнозов погоды

Москва и область останутся под влиянием антициклона, который обеспечит комфортную без осадков погоду.

Как часто бывает в таких случаях, столбики термометров не поднимутся выше отметки "ноль градусов". Днем в столице легкий морозец: от -5 до -7 градусов, по области -4…-9.

Ветер юго-западный слабый и переменная облачность, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос". При этом атмосферное давление будет медленно падать, показания барометров вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.

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