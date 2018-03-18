Синоптики пообещали москвичам комфортную для прогулок погоду

Синоптики рассказали о погоде в день выборов президента России.

Москва и область останутся под влиянием антициклона, который обеспечит комфортную без осадков погоду.

Как часто бывает в таких случаях, столбики термометров не поднимутся выше отметки "ноль градусов". Днем в столице легкий морозец: от -5 до -7 градусов, по области -4…-9.

Ветер юго-западный слабый и переменная облачность, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос". При этом атмосферное давление будет медленно падать, показания барометров вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.