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18.03.2018 20:57
Рубрика: Спорт

Чемпионской хваткой

"Спартак" сократил отставание от лидера до пяти очков
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
В субботу состоялись пять матчей российской Премьер-лиги. В центральной встрече 23-го тура действующий чемпион страны "Спартак" победил в Казани "Рубин" - 2:1. "Красно-белые" приблизились к лидеру турнира "Локомотиву" на расстояние пять очков. При этом у "железнодорожников" есть матч в запасе - дома с "Ахматом" 18 апреля.

В очередной раз нашим командам пришлось играть в непростых погодных условиях. К началу встречи столбик термометра в Казани опустился ниже 15 градусов. Кроме того, не выдерживало никакой критики состояние поля. О чем говорить, если даже главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев откровенно признался: играть на таком газоне опасно.

Все это не помешало спартаковцам набрать важнейшие три очка. По ходу матча складывалось ощущение, что "красно-белые" играют дома. И это неудивительно, поскольку на стадионе столичную команду поддерживали около девяти тысяч болельщиков.

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- Сегодня мы играли на своем поле, - отметил после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. - Наши болельщики везде нас сопровождают. Все успехи команды - в том числе и их заслуга.

Тем временем обидное поражение потерпел еще один претендент на медали - "Краснодар". Южане неожиданно проиграли дома "Уфе" (0:1) и опустились на четвертую строчку.

Этот результат может стать роковым для краснодарцев в борьбе за место в призерах. Понимает это и главный тренер команды Игорь Шалимов.

- Все еще возможно, но мы отпустили "Спартак" и ЦСКА, - сказал специалист. - Сегодня было мало движения и обострений. Не знаю, почему так произошло.

Статистика
  • "СКА-Хабаровск" - "Урал" - 0:3. Голы: Ильин, 26, 89, Эль-Кабир, 72.
  • "Арсенал" - "Ростов" - 2. Голы: Дзюба, 14, 59 - Ионов, 8,31.
  • "Краснодар" - "Уфа" - 0:1. Гол: Пауревич, 72.
  • "Анжи" - "Тосно" - 2:0. Голы: Антон, 17, 43.
  • "Рубин" - "Спартак" - 1:2. Голы: Нобоа, 61, - Ханни, 18, Луис Адриано, 81.

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