"Спартак" сократил отставание от лидера до пяти очков

В очередной раз нашим командам пришлось играть в непростых погодных условиях. К началу встречи столбик термометра в Казани опустился ниже 15 градусов. Кроме того, не выдерживало никакой критики состояние поля. О чем говорить, если даже главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев откровенно признался: играть на таком газоне опасно.
Все это не помешало спартаковцам набрать важнейшие три очка. По ходу матча складывалось ощущение, что "красно-белые" играют дома. И это неудивительно, поскольку на стадионе столичную команду поддерживали около девяти тысяч болельщиков.
- Сегодня мы играли на своем поле, - отметил после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. - Наши болельщики везде нас сопровождают. Все успехи команды - в том числе и их заслуга.
Тем временем обидное поражение потерпел еще один претендент на медали - "Краснодар". Южане неожиданно проиграли дома "Уфе" (0:1) и опустились на четвертую строчку.
Этот результат может стать роковым для краснодарцев в борьбе за место в призерах. Понимает это и главный тренер команды Игорь Шалимов.
- Все еще возможно, но мы отпустили "Спартак" и ЦСКА, - сказал специалист. - Сегодня было мало движения и обострений. Не знаю, почему так произошло.
- "СКА-Хабаровск" - "Урал" - 0:3. Голы: Ильин, 26, 89, Эль-Кабир, 72.
- "Арсенал" - "Ростов" - 2. Голы: Дзюба, 14, 59 - Ионов, 8,31.
- "Краснодар" - "Уфа" - 0:1. Гол: Пауревич, 72.
- "Анжи" - "Тосно" - 2:0. Голы: Антон, 17, 43.
- "Рубин" - "Спартак" - 1:2. Голы: Нобоа, 61, - Ханни, 18, Луис Адриано, 81.