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18.03.2018 14:35

Средняя явка на выборах президента России достигла 34,72 процента

Текст: Валентина Егорова
К 12:00 по московскому времени средняя явка по России удвоилась по сравнению с данными на 10:00 и составила 34,72 процента, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Явка по России на два часа - 34,72 процента. По большинству регионов она существенно выше того, что было на 2012 год, голосование идет активнее", - сказал он.

Фото: twitter.com/MID_RF
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Фото: Пресс-служба Ялтинского городского совета
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"Дальний Восток и Сибирь достаточно активно завершают или завершили голосование", - отметил Булаев.

По его словам, явка в этих регионах "в 18:00 (местного времени) выше прошлогодней, а протокольная будет в пределах, того, что чуть выше, чем было в 2012 году".

По состоянию на 10:00 средняя явка составила 16,55 процентов. Это существенно выше, чем было на предыдущих выборах главы государства (6,53 процента). Всего в списки избирателей внесены 107 миллионов 230 тысяч избирателей. Голосование продлится в каждом регионе до 20:00. Новые данные по явке ЦИК огласит в 17:00.

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