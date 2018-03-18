Стала известна дата проведения детского "Евровидения" в Минске

Преданный фанат конкурса "Евровидения" - белорусский дизайнер Максим Букас - увидел символ 16-го детского шоу в форме восходящей звезды. Именно она украсит эмблему Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2018", который состоится 25 ноября в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу станет "Минск-Арена". Об этом стало известно по информации на телеканале "Беларусь 1", который цитирует БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, представители наблюдательного совета "Евровидения" 13 февраля посетили Минск. Они высоко оценили проделанную работу Белтелерадиокомпанией по подготовке к форуму, по разработке концепции и идеи шоу. Представители наблюдательного совета посетили гостиничный комплекс "Президент-Отель", выставочный центр "БелЭкспо", который рассматривался в качестве места торжественного открытия форума, и "Минск-Арену" как одну из площадок для проведения самого песенного конкурса.

По итогам визита было определено, что в "Президент-Отеле" разместится "Евроклуб" и будут проживать делегации участников. Организатором и координатором международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.

