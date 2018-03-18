В мире
18.03.2018 23:35
Текст: Юрий Сизов

Стала известна дата проведения детского "Евровидения" в Минске

Преданный фанат конкурса "Евровидения" - белорусский дизайнер Максим Букас - увидел символ 16-го детского шоу в форме восходящей звезды. Именно она украсит эмблему Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2018", который  состоится 25 ноября в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу станет "Минск-Арена". Об этом стало известно по информации на телеканале "Беларусь 1", который цитирует БЕЛТА.

Фото: Сергей Куксин
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Как сообщалось ранее, представители наблюдательного совета "Евровидения" 13 февраля посетили Минск. Они высоко оценили проделанную работу Белтелерадиокомпанией по подготовке к форуму, по разработке концепции и идеи шоу. Представители наблюдательного совета посетили гостиничный комплекс "Президент-Отель", выставочный центр "БелЭкспо", который рассматривался в качестве места торжественного открытия форума, и "Минск-Арену" как одну из площадок для проведения самого песенного конкурса.

По итогам визита было определено, что в "Президент-Отеле" разместится "Евроклуб" и будут проживать делегации участников. Организатором и координатором международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.
 

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