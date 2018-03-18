Сторонники Саакашвили устроили в Киеве акцию за отставку Порошенко

Сторонники "Движения новых сил", основанного экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, в эти часы проводят масштабную акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Активисты требуют отставки президента Украины Петра Порошенко. Как передает "Интерфакс", сейчас на майдане находятся, по разным оценкам, от полутора до двух тысяч протестующих.

Среди них замечена и депутат Надежда Савченко, однако речей она пока не произносила. Пока же участники акции вручную демонтируют металлическую инсталляцию, посвященную "истории Крыма и его уходу из Украины". Полиция им не мешает. Однако соратники Саакашвили заявили, что накануне на центральную площадь украинской столицы нагрянули сотни бойцов нацгвардии и спецназовцев, которые не только убрали усилители звука, но и саму сцену разобрали. Впрочем, на планы оппозиционеров эта "диверсия" не повлияла.

Сам же Саакашвили, как известно, находится на территории Евросоюза, где получил документы с правом на проживание и работу. Напомним, что на родине в отношении бывшего президента Грузии заведено несколько уголовных дел.