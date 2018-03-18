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18.03.2018 09:27
Рубрика: В мире

Трамп заявил о мошенничестве в расследовании "российского вмешательства"

Текст: Екатерина Забродина

Президент США Дональд Трамп продолжает возмущаться по поводу ведущегося в отношении него расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшей место связи предвыборного штаба республиканца с Москвой. На эту тему хозяин Белого дома вновь эмоционально высказался в своем микроблоге Twitter. По словам Трампа, это расследование было и остается "охотой на ведьм".

Трамп в очередной раз написал, что разбирательство по этому громкому делу вообще не должно было начинаться, потому что "не было никакого сговора и не было самого преступления". Запущенная против президента кампания базировалась на "мошеннических действиях", а поддельное досье по "русскому делу" было проплачено Нацкомитетом Демократической партии и "бесчестной Хиллари".

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Кроме того, Дональд Трамп настаивает, что в отношении его предвыборной кампании был незаконно задействован инструмент Суда по негласному наблюдению за в целях внешней разведки (FISC).

Напомним, он был создан в рамках реализации Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, принятого еще в 1978 году, и имеет полномочия выдавать ордер на негласное наблюдение за подозреваемыми по запросу ФБР и других силовых ведомств.

Накануне глава президентской команды юристов Джон Дауд выразил надежду, что минюст США в ближайшее время прекратит расследование спецпрокурора Мюллера, которое тянется почти уже два года - с мая 2017-го.

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