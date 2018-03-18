Трейлер: Бен Кингсли сыграл военного преступника

Бен Кингсли в роли военного делинквента спасается с помощью горничной в трейлере "Обычного человека".

За постановку шпионской трагикомедии отвечает Брэд Силберлинг ("Лемони Сникет: 33 несчастья", "Каспер"), также взяв на себя функции сценариста и продюсера.

В центре сюжета военный преступник, который скрывается от правительства и попутно заводит отношения со своей горничной (исландская актриса Гера Хилмарсдоттир). Однако как только он узнает, что дышащие правосудием в затылок спецагенты усиливают меры по его поимке, он понимает, что девушка - это единственный шанс на спасение.

Напомним, что для сэра Кингсли жанр лазутчиковых страстей человеческих стал практически родным - недавно стало известно, что он принял участие в триллере "Паук в паутине" вместе с Моникой Беллуччи.

Выход картины запланирован на 13 апреля.