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Трейлер: Бен Кингсли сыграл военного преступника

Новость 18.03.2018, 20:10 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Saban Films
Фото: youtube.com/ Saban Films

Бен Кингсли в роли военного делинквента спасается с помощью горничной в трейлере "Обычного человека".

Фото: kinopoisk.ru
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За постановку шпионской трагикомедии отвечает Брэд Силберлинг ("Лемони Сникет: 33 несчастья", "Каспер"), также взяв на себя функции сценариста и продюсера.

В центре сюжета военный преступник, который скрывается от правительства и попутно заводит отношения со своей горничной (исландская актриса Гера Хилмарсдоттир). Однако как только он узнает, что дышащие правосудием в затылок спецагенты усиливают меры по его поимке, он понимает, что девушка - это единственный шанс на спасение.

Напомним, что для сэра Кингсли жанр лазутчиковых страстей человеческих стал практически родным - недавно стало известно, что он принял участие в триллере "Паук в паутине" вместе с Моникой Беллуччи.

Выход картины запланирован на 13 апреля.

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