В 24 регионах начался подсчет голосов на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента РФ завершилось на востоке страны, Урале, в части регионов Поволжья и в Астрахани. В целом же в 24 регионах идет подсчет голосов.

Согласно данным ЦИК, избирательные участки закрылись в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской, Курганской, Омской областях; Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях; республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтай, а также в Чукотском, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Еврейской АО.

Избирательные комиссии начали подсчет голосов, сообщили их представители.