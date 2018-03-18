В Греции голосование на выборах президента РФ проходит при высокой явке

Голосование на выборах президента России в Греции проходит при высокой явке, сообщили "РГ" сотрудники российского посольства в Афинах.

По решению Центральной избирательной комиссии РФ 18 марта на территории Греции работают 3 избирательных участка - в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Афинах, Генконсульстве России в Салониках, а также в городе Александруполис.

В преддверии выборов к проживающим в Греческой Республике соотечественникам обратился посол РФ в Греции Андрей Маслов. Призвав россиян голосовать за будущее России, дипломат выразил признательность властям Греции за поддержку в организации электорального процесса.

"Мы признательны греческим центральным и местным властям за поддержку в организации выборного процесса здесь, в Греции. Наши друзья с большим уважением относятся к неотъемлемому праву россиян, временно или постоянно пребывающих в Греческой Республике, на политическое волеизъявление. И это логично: ведь мы с вами находимся в стране, ставшей колыбелью демократии", отметил Андрей Маслов.

Как рассказали в диппредставительстве РФ, сегодня задолго до открытия избирательного участка в Афинах у входа в РЦНК выстроилась длинная очередь российских избирателей. Первый проголосовавший получил памятный подарок - книгу от председателя участковой избирательной комиссии (УИК) 8077 (Афины) советника-посланника посольства РФ Олега Бредихина.

В прошлые выходные досрочное голосование на выборах президента России в Греции проходило в городах Ираклион и Ретимно на острове Крит, а также в городах Патры и Волос. При этом в расположенный в центральной Греции Волос приезжали из близлежащих городов - Ларисы и Кардицы. 4 марта досрочное выездное голосование прошло на греческих островах Родос и Керкира, а также городах Лутраки и Комотини.