В Париже прошла акция против произвола полиции в отношении мигрантов

В субботу в центре Парижа прошла акция против полицейского произвола в отношении мигрантов. На митинге присутствовало более двух тысяч человек. В руках они держали плакаты. На одном было написано: "Дадим народный ответ на расизм со стороны государства, на полицейское насилие и охоту на нелегальных мигрантов".

Манифестанты осудили нынешнюю миграционную политику государства и незаконное применение силы сотрудниками правоохранительных органов. На демонстрации звучали лозунги "Нет правосудия - нет мира" и "Полиция - везде, справедливости - нигде".

ТАСС напоминает, что в мае прошлого года ставший президентом Франции Эмманюэль Макрон пообещал за полтора года решить миграционный кризис, в том числе с помощью разработки нового закона о беженцах.