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18.03.2018 21:19
Рубрика: Власть

В России завершились президентские выборы, лидирует Владимир Путин

Текст: Юрий Политов
Президентские выборы завершились на всей территории России. В 21.00 по московскому времени последние избирательные участки закрылись в самой западной точке страны - Калининградской области. Начался подсчет голосов. Свои данные уже представили социологи, которые проводили опросы на выходе с участков. По результатам экзитпола ВЦИОМ, президентом России в первом туре избран Владимир Путин с результатом 73,9% голосов.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

По закону, после окончания голосования по всей стране можно оглашать предварительные результаты выборов. Поэтому после 21.00 на видеостене в здании Центризбиркома в Москве в режиме реального времени начинают отображаться данные о подсчете голосов по различным регионам страны. Первыми идут регионы Дальнего Востока, где участки закрылись еще в середине дня по московскому времени и давно ведется подсчет голосов. В них, по предварительным данным, с большим перевесом лидирует действующий президент Владимир Путин.

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В течение всего дня голосования свои экзитполы - опросы избирателей на выходе с избирательных участков - проводили социологи.

По данным экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента России побеждает Владимир Путин с результатом 73,9%.  На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1%, Максим Сурайкин - 0,8%.  Результат может расходиться с официальным, напоминают во ВЦИОМ. Опрос проводился на 1200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. Всего было опрошено 162601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

Социологи также зафиксировали повышенный интерес граждан к выборам, в том числе среди молодежи.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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 "Текущий экзитпол зафиксировал относительно высокую активность молодых избирателей, не достигших возраста 35 лет. Безусловно, традиционно высокую активность проявили избиратели со стажем. Но прогнозы некоторых аналитиков, утверждающих, что молодежь "уходит в тень", выводы, что выросло поколение политических эскапистов, не подтверждаются", - отмечает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

"Похоже, тезис о тотальной аполитичности российской молодежи является на самом деле не более чем мифом", - добавил эксперт.

В целом президентские выборы проходили спокойно,  открыто, на высоком организационном уровне.

ЦИК не зафиксировал ни одного сбоя в работе государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев. Невелико и количество реальных нарушений.  Число "фейковых" сообщений о нарушениях на выборах сильно превышает количество настоящих, отметил Булаев. По его словам, сообщение о нарушении часто либо не подтверждается, либо оказывается, что замечание было оперативно исправлено.

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Например, поступило сообщение из Майкопа, где гражданин якобы смог проголосовать сразу на шести избирательных участках. При проверке оказалось, что перечисленные участки вообще не находятся в Майкопе. Случались в воскресенье 18 марта и "анекдотические истории". Например, рассказал Булаев, поступила жалоба, что на одном из участков "осуществлялся подвоз с помощью микроавтобуса". После выяснилось, что микроавтобус вез "домашнее животное, довольно крупное".

Предварительные результаты в целом по России Центризбирком представит утром 19 марта.

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