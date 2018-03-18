В России завершились президентские выборы, лидирует Владимир Путин

Президентские выборы завершились на всей территории России. В 21.00 по московскому времени последние избирательные участки закрылись в самой западной точке страны - Калининградской области. Начался подсчет голосов. Свои данные уже представили социологи, которые проводили опросы на выходе с участков. По результатам экзитпола ВЦИОМ, президентом России в первом туре избран Владимир Путин с результатом 73,9% голосов.

По закону, после окончания голосования по всей стране можно оглашать предварительные результаты выборов. Поэтому после 21.00 на видеостене в здании Центризбиркома в Москве в режиме реального времени начинают отображаться данные о подсчете голосов по различным регионам страны. Первыми идут регионы Дальнего Востока, где участки закрылись еще в середине дня по московскому времени и давно ведется подсчет голосов. В них, по предварительным данным, с большим перевесом лидирует действующий президент Владимир Путин.

В течение всего дня голосования свои экзитполы - опросы избирателей на выходе с избирательных участков - проводили социологи.

По данным экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента России побеждает Владимир Путин с результатом 73,9%. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1%, Максим Сурайкин - 0,8%. Результат может расходиться с официальным, напоминают во ВЦИОМ. Опрос проводился на 1200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. Всего было опрошено 162601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

Социологи также зафиксировали повышенный интерес граждан к выборам, в том числе среди молодежи.

"Текущий экзитпол зафиксировал относительно высокую активность молодых избирателей, не достигших возраста 35 лет. Безусловно, традиционно высокую активность проявили избиратели со стажем. Но прогнозы некоторых аналитиков, утверждающих, что молодежь "уходит в тень", выводы, что выросло поколение политических эскапистов, не подтверждаются", - отмечает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

"Похоже, тезис о тотальной аполитичности российской молодежи является на самом деле не более чем мифом", - добавил эксперт.

В целом президентские выборы проходили спокойно, открыто, на высоком организационном уровне.

ЦИК не зафиксировал ни одного сбоя в работе государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев. Невелико и количество реальных нарушений. Число "фейковых" сообщений о нарушениях на выборах сильно превышает количество настоящих, отметил Булаев. По его словам, сообщение о нарушении часто либо не подтверждается, либо оказывается, что замечание было оперативно исправлено.

Например, поступило сообщение из Майкопа, где гражданин якобы смог проголосовать сразу на шести избирательных участках. При проверке оказалось, что перечисленные участки вообще не находятся в Майкопе. Случались в воскресенье 18 марта и "анекдотические истории". Например, рассказал Булаев, поступила жалоба, что на одном из участков "осуществлялся подвоз с помощью микроавтобуса". После выяснилось, что микроавтобус вез "домашнее животное, довольно крупное".

Предварительные результаты в целом по России Центризбирком представит утром 19 марта.