В Сербии открылись участки для голосования на выборах президента РФ

Сейчас в Сербии зарегистрировано 1800 россиян, которые имеют право принять участие в голосовании на выборах президента РФ, но с учетом туристов и приезжающих родственников соотечественников эта цифра может быть больше, рассказал агентству "Спутник" Временный поверенный в делах России в Сербии Денис Кузнеделев.

Помещение для голосования в день выборов будет открыто с 8.00 до 20.00 в здании Посольства России в Белграде.

Кроме того, в этом году в связи с многочисленными просьбами проживающих здесь соотечественников, которые по уважительной причине не смогут прибыть в Белград, планируется обеспечить возможность голосования в г. Нови-Сад в отеле "Нови-Сад", а также в г.Ниш в помещении Общества сербско-русской дружбы и русских соотечественников "Наисус", - уточнил он.