В США артист Cirque du Soleil погиб после падения в ходе шоу

Артист знаменитого цирка Cirque du Soleil Янн Арно погиб, сорвавшись с высоты во время выполнения акробатического номера в американском штате Флорида.

"С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления Volta в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", - цитирует заявление администрации Cirque du Soleil американский телеканал ABC.

Артиста госпитализировали, но спасти его врачам не удалось. Cirque du Soleil отменил ближайшие шоу в Тампе.