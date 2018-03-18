В США один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре

СМИ сообщили о стрельбе в американском штате Калифорния.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Таузанд-Окс, расположенного в 64 километрах от Лос-Анджелеса.

"Один человек погиб, еще один был отправлен в больницу на машине скорой помощи", - говорится в сообщении полицейского управления округа Вентура.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах преступника не сообщаются.

В правоохранительных органах отметили, что ситуация находится под контролем, людей из гипермаркета оперативно эвакуировали, угрозы для общественности нет.