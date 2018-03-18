Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента на избирательном участке №75 в центре Москвы.

Получая бюллетень, председатель нижней палаты парламента поинтересовался у членов избирательной комиссии их настроением. И получил ответ: "Отлично!". Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на этом же избирательном участке, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, глава нижней палаты парламента направил порядка 250 приглашений наблюдателям из 74 стран. В их числе - иностранные депутаты, европарламентарии и политологи.