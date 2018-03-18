Выборы президента РФ проходят в Боснии динамично и без нарушений

Выборы президента Российской Федерации на территории Боснии и Герцеговины проходят без происшествий и нарушений, достаточно динамично. Об этом корреспонденту "Российской газеты", посетившему избирательный участок в Сараево, рассказал советник-посланник посольства РФ в БиГ и председатель участковой избирательной комиссии №8054 Петр Фролов.

"Ровно в восемь часов утра в здании посольства России в Сараево открылся участок №8054 для проведения голосования на выборах президента Российской Федерации. Голосование проходит без замечаний, нарушений здесь не зафиксировано. В настоящее время в основном голосуют сотрудники посольства и члены их семей. Ожидаем прибытия граждан РФ, проживающих в Сараево и пригороде", - проинформировал Фролов.

Он также отметил, что "16 марта с.г. в Баня-Луке было проведено выездное досрочное голосование". "Оно было организовано для сотрудников российских компаний, представленных в Республике Сербской, в первую очередь, предприятий "Зарубежнефти", - подчеркнул дипломат.