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18.03.2018 14:34
Рубрика: В мире

Выборы президента РФ в Индии проходят при высокой явке

Текст: Иван Беляков (Нью-Дели)

В Индии в 8 часов утра по местному времени (5:30 по московскому) открылись избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.

Фото: mosreg.ru
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Каждый находящийся на территории Индии российский гражданин может прийти на один из пяти участков (в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Панаджи), и при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта его внесут в список избирателей, после чего он получит бюллетень и сможет отдать свой голос.

Стоит отметить, голосование на избирательном участке в Нью-Дели, который организован в здании торгового представительства РФ, проходит при достаточно высокой явке, без каких-либо происшествий и нарушений. Россияне проявляют свою активность, в основном приходят сотрудники дипмиссии и члены их семей. В то же время тем, кто впервые принимает участие в выборах, вручаются небольшие памятные сувениры.

Помимо участка в столице Индии, также граждане России, находящиеся здесь, могут отдать свой голос в Российском центре науки и культуры в Мумбаи и Ченнаи, в Генеральном консульстве РФ в Калькутте и в столице популярного у туристов штата Гоа Панаджи.

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