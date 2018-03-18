Беспрецедентное для немецкого министра заявление сделал новый глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, в течение десяти лет занимавший кресло премьера Баварии. Едва перебравшись из Мюнхена в Берлин по приглашению Ангелы Меркель, председатель Христианско-социального союза - партнера христианских демократов - пошел наперекор канцлеру в весьма деликатном вопросе. В интервью газете "Бильд" он не согласился с мнением Меркель о том, что ислам является частью Германии.

"Нет. Ислам не принадлежит Германии. Германию сформировало христианство с его воскресными выходными и церковными праздниками - Пасхой, Троицей, Рождеством... И мы не будем отказываться от наших традиций и обычаев из ложного чувства такта", - заявил 68-летний политик. При этом он уточнил, что живущие в стране мусульмане, несомненно, выступают полноправными членами общества. Напомним, что в разгар кризиса с беженцами в 2015 году, когда границу Баварии пересекали более 10 тысяч человек ежедневно, Зеехофер требовал от канцлера пересмотреть миграционную политику на федеральном уровне. Он выступал за жесткий контроль над внешними границами Евросоюза и даже грозился подать иск против Берлина, если ничего не будет сделано. Баварский премьер также открыто говорил о том, что депортировать из страны нелегалов фактически невозможно. Именно ХСС добился введения в рамках нынешней "большой коалиции" предельной квоты на прием беженцев - 200 тысяч человек в год. Прежде подобные заявления об исламе позволяли себе только лидеры "Альтернативы для Германии", которая впервые прошла в бундестаг именно на волне протестных настроений. По мнению экспертов, Хорст Зеехофер сейчас пытается перетянуть протестный электорат обратно.