Жерар Депардье проголосовал в Париже на выборах президента России

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах президента России. Он посетил избирательный участок в российской дипломатической миссии в Париже, сообщает РИА Новости.

Депардье прибыл на избирательный участок около 10:20 по местному времени в кожаной куртке и темных очках, несмотря на ненастную погоду во французской столице. На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, мэтр ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

В 2013 году 68-летний Жерар Депардье получил российское гражданство. За свою карьеру он снялся приблизительно в двухстах фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, которая получила хорошие отзывы.

Артист удостоен различных премий, в том числе награжден "Золотым глобусом" Венецианского и Московского международного кинофестивалей.