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18.03.2018 15:36
Рубрика: В мире

Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Знаменитый актер и гражданин России Жерар Депардье проголосовал на избирательном участке, организованном в посольстве РФ во Франции. Депардье приехал на бульвар Ланн, где находится наше дипломатическое представительство, на мотороллере. Предъявив российский паспорт и взяв бюллетень, он направился к одной из специально оборудованных кабинок, а затем опустил бюллетень в урну для голосования. На выходе из зала корреспондент "РГ" спросил актера о том, с каким чувством он отдал свой голос. "С патриотическим и любви к России", - ответил Жерар Депардье.

Избирательный участок во французской столице открылся утром в 8:00 (10:00 мск). Уже к этому времени к  российскому посольству стали подходить избиратели - сотрудники российских учреждений во Франции, студенты, специалисты разного профиля, работающие в местных фирмах, россиянки, вышедшие замуж за французов. К полудню людской ручеек превратился в большой поток. Такая активность объясняется прежде всего тем огромным значением, которое россияне, проживающие в Париже на постоянной основе или оказавшиеся здесь в командировке, в туристической поездке, уделяют нынешним президентским выборам.

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Как рассказал "РГ" председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников, в этом году кроме французской столицы избирательные участки открыты в Бордо, Лионе, Байонне, Марселе, Вильфранш-сюр-Мер, Страсбурге и в Монте-Карло (княжество Монако).

- Мы  широко информировали людей об организации выборов, задействовали самые разнообразные способы, - сообщил "РГ" Студенников и уточнил: - Это, конечно, все ресурсы нашего посольства - сайты, Facebook  и другие. В предоставлении сведений о выборах нам помогали структуры, имеющие отношение к организациям российских соотечественников, в том числе их Координационный совет. Также распространяли информацию об участках для голосования  через "Аэрофлот", использовали возможности спутникового телевизионного канала "Картина". Для людей, которым сложно перемещаться по состоянию здоровья, предусмотрены выездные бригады. В предыдущие дни и сегодня до 14:00 (16:00 мск) мы готовы получать соответствующие заявки как в Париже, так и в других городах. Пока такое голосование у нас одно  - из Лиона наши представители отправились в город Межев во французских Альпах, где проживает 102-летняя баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая российское гражданство в ноябре 2015 года.

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