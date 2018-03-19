21 марта отметим Всемирный день поэзии. Открыть для себя современных поэтов, посмотреть им в глаза и послушать их стихи в этот раз можно до 18 апреля: в столице пройдут встречи, выступления и поэтические акции - всего около 50 событий. Общую программу откроют поэтический хеппенинг "День выборов", где поэты проголосуют за президента поэтической России и традиционный вечер "Вся Москва / Общий сбор" в музее Серебряного века, где кураторы московских литературных проектов, площадок, клубов и салонов представят свои программы и авторов. Среди других мероприятий литературная акция "Этюдник: Голова Аполлона", где поэты напишут стихи заданным размером на заданную тему, юбилейный XXV Фестиваль верлибра, вечер из цикла "Москва и немосквичи" с участием Наталии Азаровой и Дмитрия Бака, а также акцию "Крымского клуба" из цикла "Зоософия", посвященную стихам о копытных. Напомним, что Всемирный день поэзии было решено отмечать ежегодно и масштабно в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, то есть вот уже 19 лет.