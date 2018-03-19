Apple ведет секретную разработку уникального дисплея

В Apple занялись разработкой собственных дисплеев. Работы ведутся на секретном производственном предприятии вблизи штаба компании в Калифорнии. Именно здесь будет выпущена тестовая партия дисплеев.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, технологический гигант вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED следующего поколения. Они будут более тонкими, яркими и менее энергоемкими, чем нынешние OLED-дисплеи. Но и производить их гораздо сложнее.

Известно, что Apple год назад была близка к закрытию этого проекта. Но в настоящий момент инженеры добились значительного прогресса: технология сейчас находится на продвинутой стадии. Правда, потребителям, вероятнее всего, придется подождать несколько лет, прежде чем увидеть результаты.

В настоящее время в "яблочных" устройствах используются дисплеи от других производителей. Поставщик экранов для Apple Watch - LG Display. В iPhone X, первом смартфоне Apple с OLED-дисплеем, применяется технология Samsung. Таким образом, для компании это важный шаг вперед, к максимальной независимости.

Секретный проект под кодовым названием T159 контролирует исполнительный продюсер компании Линн Янгс, ветеран Apple, который помог разрабатывать сенсорные экраны для iPhone и iPad.

Производственное предприятие площадью 62 тысячи квадратных футов - первое в своем роде для Apple. Оно расположено в 15 минутах езды от кампуса Apple Park в Купертино, рядом с несколькими другими немаркированными офисами Apple. Известно, что в проекте задействовано около 300 инженеров.

Создание экранов MicroLED чрезвычайно сложно. В зависимости от размера экрана, они могут содержать миллионы отдельных пикселей. Каждый из них имеет три субпикселя: красный, зеленый и синий светодиоды. И каждый из этих крошечных светодиодов должен быть индивидуально создан и откалиброван.

Предполагается, что первым продуктом Apple с технологией MicroLED станут часы Apple Watch. А вот в смартфонах новые дисплеи появятся не ранее, чем через три года (по некоторым прогнозам, придется подождать пять лет). Пока iPhone будут выходить с OLED-дисплеями от Samsung и, скорее всего, LG.