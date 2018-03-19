Овен

День будет напряженным, изматывающим, но невероятно результативным. Однако участие в рискованных предприятиях прибавит вам решительности и уверенности в себе.

Телец

С этого дня могут открыться новые перспективы или же возникнут новые увлечения. Только проявите осторожность. Не хватайтесь за все дела одновременно.

Близнецы

Наконец приобретенный годами опыт приведет вас к желаемому результату.

Рак

Влияние звезд будет способствовать успеху, поможет грамотно спланировать время, убедить строгое начальство в правоте.

Лев

Вас потянет на различные эксперименты как в профессиональном плане, так и в личном.

Дева

Многие из вас будут высказывать то, что "накипело". Не давайте даже близким людям обещаний.

Весы

Неплохо было бы открыть собственное дело. Смело заводите знакомства. Начинайте новые дела.

Скорпион

Вы будете победителем во всех спорах. Для этого стоит максимально сконцентрироваться.

Стрелец

Не провоцируйте конфликтов в коллективе. Именно советы посторонних могут оказаться для вас особенно ценными.

Козерог

Наступил благоприятный момент для покупки красивых стильных вещей.

Водолей

День богат переменами. Неожиданные дела потребуют от вас серьезных усилий.

Рыбы

Сегодня вы сможете получить толковые и выгодные предложения от самых близких друзей.