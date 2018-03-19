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19.03.2018,  
13:27
Текст: Антон Валагин

Атомную подлодку США оснастили детским пультом управления

Многоцелевая атомная субмарина Cololrado, введенная в строй 17 марта, получила пульт управления от игровой приставки Xbox.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Cololrado стала пятой подлодкой модернизированного проекта Virginia Block III. От предыдущих версий ее отличают две револьверные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk. Block I и Block II оснащались 12 раздельными пусковыми установками. По словам разработчиков, это удешевит и сделает более технологичным производство подлодок, а также позволит экипажу более гибко применять ракетное вооружение.

- Этот корабль является истинным чудом технологий и инноваций, - заявил министр ВМС США Ричард Спенсер на церемонии ввода корабля в строй.

Одной из таких инноваций стало использование на Colorado геймпада от игровой приставки Xbox. С его помощью моряки управляют системой наблюдения. У подлодки нет оптического перископа - его заменяют многочисленные камеры и мониторы. Штатный пульт управления от Lockheed Martin оказался слишком тяжелым и громоздким, вдобавок стоит он 38 тысяч долларов. После претензии экипажа инженеры заменили его на игровой гаджет за $30.

С новым управлением моряки освоились за несколько минут и технологию решено оставить, пишет USA Today.

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