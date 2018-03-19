Австралийский инженер сообщил, что нашел пропавший малайзийский Boeing

Инженер-любитель из Австралии Питер МакМахон нашел, по его заверениям, пропавший с экранов радаров 8 марта 2014 года Boeing 777 авиалинии Malaysia Airlines в районе островов Round Islands в Индийском океане. Эта местность в зону международного поиска лайнера не попала, сообщает газета The Sun.

По словам МакМахона, в течение нескольких лет он детально анализировал снимки американского космического агентства NASA и накладывал их на картографические изображения поисковой системы Google Earth. В результате севернее Маврикия он обнаружил кокпит и часть корпуса самолета.

64-летний инженер, который специализируется на поиске пропавших судов, информировал о находке правительство Австралии. Специалисты австралийского бюро транспорта и безопасности подтвердили, что речь действительно может идти об исчезнувшем авиалайнере. Однако каких-либо официальных заявлений от властей не последовало.

МакМахон полагает, что это происходит под давлением США. Американцы хотят предотвратить обнародование данных о Boeing рейса MH370. "На корпусе видны многочисленные входные отверстия от огнестрельного оружия. Когда поднимут корпус машины, потребуется проведение дополнительного расследования", - не сомневается поисковик.

В январе 2017 года Австралия, Китай и Малайзия объявили о прекращении поисков самолета Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Общая стоимость расследования катастрофы, в которой приняли участие двадцать шесть государств, составила 200 миллионов долларов.