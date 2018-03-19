Более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты утром в понедельник

Сегодня из Восточной Гуты через пункт пропуска Хамурия вышли более 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон Владимира Золотухина.

- Питанием на настоящий момент обеспечены более 2,5 тысячи человек, - рассказал он.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили о том, что ситуация в Восточной Гуте остается напряженной - не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов сирийской столицы и его пригородов.

При этом с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 73656 человек.