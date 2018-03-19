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19.03.2018 10:41
Рубрика: В мире

Больше 92% избирателей в Греции проголосовали за Владимира Путина

Текст: Александр Гасюк (Афины)

92,41% российских избирателей, принявших участие в выборах президента РФ на территории Греции, отдали свои голоса за Владимира Путина. О таком результате прошедшего голосования сообщили корреспонденту "РГ" в посольстве России в Греческой Республике.

Напомним, 18 марта в Греции была зафиксирована рекордная явка избирателей. Всего в электоральном процессе приняли участие более 6,8 тысячи россиян.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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На трех избирательных участках, организованных по решению ЦИК РФ в Афинах, Салониках и Александруполисе, в течение минувшего дня выстраивались длинные очереди желающих отдать свой голос за будущее России.

"Нарушений, жалоб и замечаний в ходе голосования не было", - отметил в беседе с "РГ" представитель участковой избирательной комиссией № 8077, старший советник посольства РФ в Греции Владимир Майстренко.

Опрошенные "РГ" местные обозреватели считают полученный Владимиром Путиным в Греции результат голосования вполне закономерным. И ссылаются на итоги последних соцопросов, согласно которым Греция лидирует среди европейских стран по положительному отношению к России и ее президенту.

Отвечая на вопрос нашего корреспондента о причинах этого феномена, посол России в Греции Андрей Маслов отметил, что здесь играют свою роль "много факторов".

"Немаловажную роль играют особенные отношения, которые исторически сложились у нас с Грецией, общие духовные и культурные ценности. Главное же, как представляется, - неизменно честная и открытая внешняя политика, проводимая российским руководством, выступающим за равноправное сотрудничество всех стран и учет интересов друг друга", рассказал высокопоставленный дипломат.

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