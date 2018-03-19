В шведском Фалуне завершился последний в этом сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он принес сразу две победы для героя Олимпиады-2018 россиянина Александра Большунова.

Наш молодой лыжник неоднократно поднимался на пьедестал во время этапов Кубка мира, а из Пхенчхана он привез сразу четыре олимпийские медали, три серебряные и одну бронзовую. Для полного комплекта не хватало только "золота". И в Фалуне Большунов поставил эффектную точку.

Сначала российский лыжник "выстрелил" во время 15-километрового масс-старта, когда на финише догнал и опередил шведа Калле Хальфварссона. Ну а затем он подтвердил класс и в гонке преследования, более чем на 47 секунд опередив прославленных канадца Алекса Харви и швейцарца Дарио Колонью, разыгравших второе и третье места.

В общем зачете победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, набравший 1409 очков. Большунов расположился следом за скандинавом в юниорском зачете - оба спортсмена относятся именно к этой возрастной категории. Что же касается "взрослого" зачета, то здесь 21-летний лыжник из Брянской области занял пятое место с 1152 баллами.