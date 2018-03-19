ЦБ: Позитивные тенденции в банковском секторе сохраняются

В банковском секторе в 2018 году в целом сохраняются те позитивные тенденции, которые были характерны для 2017 года, сообщил Банк России. Так, за период с января по февраль 2018 года кредиты, которые отечественные кредитные организации предоставили экономике, выросли на 1,2 процента, а портфель займов физлица вырос на 1,7 процента.

Сезоннное снижение вкладов населения, которое составило минус 0,1 процента, при этом было компенсировано ростом объемов вкладов и средств на счетах организаций, который составил 0,4 процента.

Регулятор также проинформировал о прибыли банковского сектора за первые два месяца 2018 года, сообщив, что она составила 178 миллиардов рублей.