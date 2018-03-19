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19.03.2018 23:17
Рубрика: В мире

Явка била рекорды

Как голосовали наши соотечественники за рубежом
Текст: Александр Борисов, Андрей Васильев, Игорь Дунаевский, Александр Саможнев, Станислав Хамдохов
Российская газета - Столичный выпуск №7520 (57)
Количество наших соотечественников, пришедших на избирательные участки за границей, в этом году било все рекорды.

По данным посольства России в Германии, активность избирателей была значительно выше, чем на предыдущих выборах. Желающих проголосовать не остановили ни холодная погода, ни большие очереди. Общая явка составила 33,8 тысячи человек. Это на 54 процента больше, чем на выборах 2012 года.

Фото: Сергей Куксин/РГ
ЦИК: Выборы-2018 прошли в соответствии с нормами международного права

Более 6,3 тысяч россиян приняли участие в выборах президента России во Франции и Монако, сообщило посольство РФ в Париже. На избирательный участок в столице пришли 3848 человек. На остальных участках во Франции и соседнем княжестве Монако проголосовали 2505 человек. "Можно говорить об исключительно высоком показателе", - заявил в этой связи советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников.

В Вашингтоне и других городах США, относящихся к вашингтонскому консульскому округу, проголосовать на выборах пришли 2,3 тысячи граждан РФ. По предварительным данным, которые предстоит утвердить ЦИК РФ, за действующего главу государства Владимира Путина свои голоса отдал 1531 россиянин, то есть около 65 процентов от общего числа избирателей. На участке в Нью-Йорке Владимир Путин также одержал убедительную победу, набрав 63 процента голосов.

Голосование активно проходило на участке в Пекине, где глава местной избирательной комиссии Георгий Зиновьев рассчитывал на участие до тысячи россиян. Как сообщает ТАСС, по итогам обработки бюллетеней победу одержал Владимир Путин, которого поддержал 71 процент избирателей.

В ФРГ явка россиян выросла на 54 процента по сравнению с 2012 годом

Российские граждане, живущие или просто посетившие Сербию, проявили повышенный интерес к голосованию на выборах президента РФ. "Количество пришедших на избирательные участки в Белграде, Нише и Нови-Саде людей стало для нас полной неожиданностью и превысило предыдущие аналогичные показатели в два раза", - об этом сообщил посол РФ в Белграде Александр Чепурин. "Для Сербии явка в какой-то степени оказалась неожиданной, потому что здесь стабильно проживает 1900 граждан, имеющих право голоса, - рассказал он. - Мы ожидали участие около 1000 человек, потому что до этого голосовали 600-800 человек на протяжении последних 10 лет. В итоге проголосовали более 1300 человек, так что спасибо всем пришедшим на голосование, потому что это очень важное событие". Чепурин отметил тот факт, что "люди стояли довольно долго в очереди к участку и ждали, но у всех было хорошее настроение".

Фото: corriere.it
Иностранные СМИ поместили на первые полосы новости о выборах в России

Подавляющее большинство избирателей, голосовавших в воскресенье на участке в Варшаве, отдали свой голос за действующего президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель роспосольства в Польше Владимир Александров. "Всего на участке в Варшаве было выдано 839 бюллетеней. За избрание президентом Владимира Путина высказались 552 человека", - сказал он. Представитель посольства отметил, что в комиссию не было подано ни одной жалобы.

В выборах президента России в Латвии приняли участие 20 765 росграждан, сообщила пресс-служба посольства РФ в Риге. Посольство высоко оценило явку избирателей, отмечая, что "пришлось даже спешно изготавливать в России дополнительные избирательные бюллетени". Свыше 12 тысяч россиян приняли участие в выборах в 14 городах на территории Израиля, сообщила пресс-служба посольства РФ. Явка превысила показатель предыдущих президентских в 2012 году.

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