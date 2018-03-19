Что не пропустить по ТВ на неделе с 19 по 25 марта

Нонна Мордюкова: Любовь и ошибка

Премьера документального фильма: "Нонна Мордюкова: "Прости меня за любовь" - на Первом канале 25 марта в 10:15.

Авторы фильма расскажут историю любви Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Актриса признавалась, что Тихонов был самой большой ее любовью. Почему же они расстались? Кто был виноват? Как они переживали свой развод? И почему столь трагичной оказалась судьба их общего единственного сына?

Сама Нонна Мордюкова в интервью говорила, что они были разными. Она - душа нараспашку, шумная, веселая, гостеприимная, а Тихонов - интроверт. Тихий, спокойный, молчаливый. "Молчун", - так и говорила о нем Нонна. Впрочем, сестра актрисы Людмила Мордюкова говорит, что Тихонова шумные компании вовсе не раздражали. Он любил и Нонну, и ее родных. Людмила вспоминает, как он водил ее маленькой за ручку в кино. Инициатором развода стала Нонна. Страстная, темпераментная, она влюбилась в Бориса Андроникашвили и рассталась с Тихоновым. Для него это был удар... Он долго не разводился с Нонной. Даже сказал ей, что готов простить. Но она не вернулась... Такой характер...

В фильме приняли участие: Римма Маркова (архив), Наталья Мордюкова - сестра Нонны Мордюковой, Анна Тихонова - дочь Вячеслава Тихонова, Наталья Варлей, Елена Санаева, Никита Михалков, Нина Гребешкова, Инна Макарова и другие.

Алексей Петренко: Страстный и противоречивый

Премьера документального фильма "Алексей Петренко: "Кто из вас без греха?" - на Первом канале 24 марта в 10:15.

Почти все персонажи Алексея Петренко - личности страстные и противоречивые. Будь то Распутин из фильма "Агония", генерал царской армии из картины "Сибирский цирюльник" или Петр Первый. Петренко часто говорил: "Я грешник, и нет на свете ни одного греха, в котором я не мог бы покаяться". Сам он не раз признавался, что его душа - как сито. Она оставляет в себе грехи всех сыгранных им персонажей. И он нес эти грехи на себе в свой дом, свою семью, порой разрушая все самое дорогое, что было у него в жизни. А был и некрасивый развод с первой женой, и настоящая война с дочерью Полиной, и молниеносная свадьба на многодетной женщине намного моложе себя. Петренко часто говорил: "Я всегда жил и поступал, как хотел!"

Каким человеком был Алексей Петренко? И почему он вел себя именно так? Об этом рассказ в фильме. В фильме принимают участие: Азима Петренко, вдова Алексея Петренко, Полина Петренко, дочь Алексея Петренко, Александр Митта, Светлана Крючкова, Олег Меньшиков и другие.

Светлана Крючкова. Никогда не говори "никогда"

Две звезды под одной крышей - настоящее испытание для обоих самолюбий. Даже если она - популярнейшая актриса, а он - кинооператор, который открыл ее актерское дарование. Пронзительную историю любви, взаимной ревности и расставания двух творческих людей зрители канала "ТВ Центр" увидят в премьерном документальном фильме "Светлана Крючкова. Никогда не говори "никогда" 23 марта, в 0:00, и в воскресенье, 25 марта, в 10:30.

Как только Светлана Крючкова появилась на экранах, сразу же стало ясно - это новая звезда. Ей удается абсолютно все. Но мало кто знает сколько труда, слез, отчаянья и железной воли вложено в этот успех и популярность. На какие жертвы пришлось пойти актрисе, чтобы выстоять в самые чудовищные периоды ее жизни? Кто ей помог бороться со смертельной болезнью? И почему она не считает себя победительницей?

Участники фильма: Светлана Крючкова, Михаил Боярский, Александр Адабашьян, Николай Фоменко, Наталья Галаджева, кинокритик Ирина Павлова, кинооператор Дмитрий Долинин, кинорежиссер Сергей Снежкин.

Александр Городницкий: Атланты и Атлантида

20 марта - 85 лет Александру Городницкому. Это один из ведущих российских ученых в области геологии и геофизики океана. Наряду с научной деятельностью Александр Моисеевич известен как поэт и автор песен, он - один из основоположников жанра авторской песни.

19 марта в 17:25 в студии программы "Линия жизни" телеканала "Россия К" профессор, доктор геолого-минералогических наук, поэт и бард Александр Городницкий расскажет о прошлом и будущем Земли, о таинственной Атлантиде и загадочном дне океана, а также о роли случая в жизни и истории. А сразу после - в 18:20 - авторская программа Александра Городницкого "Атланты. В поисках истины" "Нефть в океане - друг или враг?". 20 марта в 18:20 покажут программу "Можно ли есть рыбу из Балтийского моря?" из этого же авторского цикла. В среду, 21 марта, в 18:20 еще один выпуск - "Магнитное поле земли и глобальные катастрофы". А 22 марта (18:20) - "Грозит ли нам новое оледенение или…?"

"Синяя птица" и "Последний богатырь": теперь - вместе

Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица" объявил четвертый - сказочный - сезон. Он начнется на канале "Россия 1" - 25 марта в 18:30 . Автор и ведущая: Дарья Златопольская. Жюри: Николай Цискаридзе, Олег Погудин, Денис Мацуев, но не только они.

В сказочном весеннем сезоне впервые на телевидении два самых популярных проекта российской теле- и киноиндустрии "Синяя птица" и "Последний богатырь" объединились. Зрителей ждут сюрпризы: действие будет проходить в волшебной стране Белогорье, где юные участники познакомятся с миром сказок и подружатся с героями фильма. На сцену, наряду с новыми талантами, выйдут дети, которые уже выступали в конкурсе. Проводником в Белогорье для юных участников конкурса станет Виктор Хориняк, исполнитель роли Ивана, а состав жюри пополнят звезды кино: народные артисты России Сергей Безруков и Елена Яковлева, сыгравшая в фильме роль Бабы Яги.

В финале программы победителю достанется по-настоящему сказочная награда: уникальный шанс принять участие в продолжении фильма-сказки "Последний богатырь".

Знакомьтесь, грипп!

Премьера документального фильма "Грипп. Вторжение" - на Первом канале 24 марта в 13:10.

Сквозным эпизодом через ленту проходит история английского ученого Роберта Шоупа, который всю свою жизнь потратил на изучение неизвестной инфекции и практически подошел вплотную к открытию самого вируса. В фильме также расскажут несколько историй простых людей, которые столкнулись с коварством вируса гриппа.

Первая история - Анна Смирнова, российская спортсменка, подающая надежды теннисистка. Заболев гриппом, она продолжила тренировки. В итоге осложнение от перенесенной "на ногах" болезни чуть не лишило ее жизни. Американец Дэвид Гретэм провел в коме несколько недель. После продолжительной реабилитации он вышел из госпиталя, но последствия гриппа в виде нарушений координации и потерь краткосрочной памяти стали необратимыми. Его соотечественница Ивон Склар решила, что первые симптомы - это обычная простуда, но через несколько дней оказалась в госпитале с обширным инфарктом и нарушением работы всех внутренних органов. Врачи оказались бессильны...

В картине также расскажут, как производят современные вакцины и как они работают. Опровергнут многие мифы, которые сложились у людей. Впервые с помощью современной графики покажут, как воздействуют на вирус препараты и почему ранее эффективные средства стали сейчас бесполезными.

Все они - поэты!

Всемирный День поэзии был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Первый праздник отмечался в Париже 21 марта 2000 года. В России инициативу подхватили с воодушевлением, и в некоторых городах День поэзии превратился в настоящий поэтический фестиваль, который продолжается целый месяц.

Несколько раз в день в течение всей недели в эфире телеканала "Россия К" известные актеры театра и кино будут читать стихотворения великих поэтов. В исполнении Артура Смольянинова, Марии Карповой, Игоря Хрипунова, Анатолия Белого, Агнии Кузнецовой, Алексея Кортнева, Алексея Верткова, Никиты Еленева, Максима Битюкова, Антона Шагина, Марии Мироновой и Сергея Безрукова прозвучат стихотворения Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Черного, Маяковского, Левитанского, Шпаликова, Есенина, Пастернака и других.

Дню поэзии посвящены и другие программы телеканала. 24 марта в 17:00 в программе "Игра в бисер" с Игорем Волгиным речь пойдет о поэзии Гавриила Державина. Гости программы: поэты Максим Амелин и Евгений Бунимович, писатели Иван Есаулов и Арсений Замостьянов. Темой программы "Романтика романса" 25 марта в 20:10 станет "Поэзия в музыке". Для зрителей споют Нина Шацкая, Андрей Анкудинов, Анна Бутурлина, Петр Елфимов и Сергей Зыков.

Папино счастье

Новое реалити "Одинокий папа мечтает познакомиться" впервые в России на канале "Ю" с 19 марта в 15.30.

В России около 600 тысяч отцов воспитывают детей в одиночку, но все эти мужчины не теряют надежды: они мечтают встретить любимую женщину и найти маму для своего ребенка. В новом реалити приняли участие мужчины из Томска, Иркутска, Челябинска, Краснодара, Хабаровска, Дюссельдорфа и Стокгольма. Каждый из них прожил свою историю любви и потери, но все они снова хотят быть счастливыми.

В проекте знакомство пар начнется по скайпу, а продолжится уже в доме у папы и ребенка. За неделю новые знакомые проживут маленькую жизнь. Чем все закончится? Останется ли молодая женщина в семье или герои так и не обретут свое счастье? Формат сделан на основе передачи "Одинокий отец желает познакомиться", созданной Discovery Media Ventures Limited и распространяемой Discovery Enterprises International.

Большие гонки

Discovery Channel подготовил подарок для поклонников популярного жанра "Турбо" - с 19 по 23 марта любителей гонок и автомобилей ждет "Неделя скорости".

За победу на трассе будут бороться герои трех рейтинговых проектов: "Быстрые и громкие", парни из Gas Monkey Ричарда Роулингса, их бывшие коллеги, а ныне конкуренты из "Мятежного гаража", а также бесшабашные стритрейсеры из "Уличных гонок". Зрителей ждут два захватывающих заезда: в одном из них своих пилотов на старт выставят команды проектов "Быстрые и громкие" и "Уличные гонки". Во втором парни из "Мятежного гаража" сразятся на уникальных дрэгстерах с уличными гонщиками Джефом Боннеттом по прозвищу ЭЖН и его приятелем Шоном "Фармтраком" Уайтли. Чемпион и рекордсмен автогонок NASCAR Кайл Буш проследит, чтобы участники соблюдали правила, а в финале "Недели скорости" зрители увидят, кто окажется сильнейшим в дрэг-рейсинге и получит самый крупный денежный приз в истории Discovery Channel.

Финальную гонку телеканал покажет 23 марта, а в воскресенье, 25 марта, выйдут специальные выпуски с яркими моментами гонок и подробностями подготовки к ним.