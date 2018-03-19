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19.03.2018 12:05
Рубрика: Власть

ЦИК: Более 474 тысяч наблюдателей работали на выборах президента

Текст: Галина Мисливская

По предварительным данным, поступающим в Центризбирком из избирательных комиссий, в день выборов 18 марта на участках работали более 474 тысяч наблюдателей и более 10 тысяч журналистов. Такие цифры назвала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"На избирательных участках в общей сложности присутствовало 474,5 тысячи наблюдателей от кандидатов, от партий, от общественных палат и плюс 105 тысяч членов комиссий с правом совещательного голоса, которые тоже обладают всеми полномочиями наблюдателей", - сказала она на заседании, посвященном подведению предварительных результатов голосования по выборам президента России.

Кроме собственно наблюдателей, на участках присутствовало 10,5 тысячи представителей СМИ, которые также обладают правами по наблюдению. "Фактически по 6-7 наблюдателей в среднем на избирательный участок", - отметила Памфилова, добавив, что таким образом был обеспечен "тотальный охват участков общественно-политическим наблюдением".

Кроме того, наблюдение за выборами вели 1513 иностранных наблюдателей от 14 международных организаций, зарубежных парламентов, а также из числа представителей дипломатического корпуса. Самую большую миссию направило БДИПЧ ОБСЕ -  481 человек, 117 наблюдателей представляли Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, 256 и 40 представителей приехали соответственно от Исполкома и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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