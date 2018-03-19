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19.03.2018 11:09
Рубрика: Власть

ЦИК: Явка на выборах президента России составила 67,47 процента

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком подвел предварительные результаты голосования на выборах президента России, которые состоялись 18 марта.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, после обработки 99,84 процента протоколов избирательных комиссий явка составила 67,47 процента или 73,36 миллиона человек.

Из этого количества досрочно в России и за рубежом проголосовала 181 тысяча избирателей.

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По мнению главы комиссии, высокие цифры активности голосования стали следствием широкой информационной кампании, а также нововведений в законодательство, которые позволили проголосовать на выборах тем, кому раньше для этого надо было предпринять немало усилий.

Теперь у ЦИК есть 10 дней на подведение официальных и окончательных итогов голосования на выборах главы государства.

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