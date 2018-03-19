ЦИК обработал 60% протоколов, у Путина - 75,57%

Центральная избирательная комиссия обработала 60,02% протоколов на выборах президента России.
Согласно последним данным, у действующего главы государства 75,57% голосов, у кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 12,92%, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,19%.
Следом за ними идут Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,44%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,85%, Борис Титов (Партия роста) - 0,66%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,65%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - 0,63%.
Данные продолжают обновляться.