ЦИК: После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66% голосов

Центризбирком огласил предварительные результаты голосования на выборах президента России 18 марта. Цифры после обработки 99,84 процента протоколов избирательных комиссий огласила глава комиссии Элла Памфилова.

Согласно данным, введенным в систему ГАС "Выборы" по состоянию на 09:20 по московскому времени Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 5,66 процента, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,67 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,04 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,65 процента.

Явка составила 67,47 процента избирателей.

На данный момент 83 субъекта Федерации завершили подведение итогов, в двух работа продолжается. Это Москва (99,94 процента обработанных протоколов) и Тюменская область (99,94 процента). По словам Эллы Памфиловой, в ЦИК также ждут полных данных из двух территориальных избирательных комиссий, которые проводили голосование за рубежом.

На подведение окончательных официальных результатов голосования у Центризбиркома есть десять дней.