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19.03.2018,  
09:27
Текст: Алексей Иванов

Для боевой экипировки "Ратник" сошьют особую одежду

Минобороны создаст для экипировки солдата будущего "Ратник" специальную боевую одежду, завершение работ намечено на 2020 год, сообщил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

Фото: Юрий Стрелец/ РИА Новости
Экипировку "Ратник" довели до совершенства

Основной акцент будет сделан на комфорте военнослужащих, в частности, стоит задача усовершенствовать вентиляцию, чтобы пододежный микроклимат стал лучше.

Напомним, боевая экипировка "Ратник" эксплуатируется в войсках уже два года, в данный момент разрабатывается ее третье поколение. Основными нововведениями станут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь.

Главная задача проекта - повышение эффективности военнослужащих на поле боя. Сейчас "Ратник" состоит из десяти подсистем, отвечающих за защиту бойца, связь, ориентирование на местности и так далее. В комплект входят средства разведки и современное стрелковое оружие, скоро к ним добавится ночной прицел с защитой от ослепления.

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