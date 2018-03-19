Число "айтишников" в России за шесть лет надо увеличить в два раза. И не только за счет молодежи, но и уже опытных работников других специальностей.

Число "айтишников" в России должно вырасти в два раза за ближайшие шесть лет. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Об этом, а также о том, что должно произойти на рынке труда, чтобы экономика страны смогла выйти на новый уровень и "оцифроваться", рассказал "Российской газете" директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

И не надо пугаться грядущих перемен на рынке труда. Да, многие профессии в том виде, в котором они существуют сегодня, уйдут в прошлое. Людей заменят "умные машины". Но роботами тоже кто-то должен управлять! Поэтому через несколько лет мало, например, быть просто отличным слесарем, филологом, маркетологом, надо еще стать и отличным программистом. И для качественного изменения рынка труда надо уже сейчас готовить специалистов, говорит Песков.

Здесь намечены три направления. Первое: введение персональных цифровых сертификатов на переподготовку населения. Второе: увеличение количества мест для обучения по IT-специальностям в вузах. Третье: поддержка образовательных стартапов.

Персональные цифровые сертификаты - это финансовые средства, которые государство будет выделять на освоение детьми и взрослыми ключевых компетенций цифровой экономики: базовое программирование, основы работы с данными или коммуникация в современных цифровых средах.

С помощью такого сертификата можно пройти в онлайн-формате программу обучения или очно обратиться в вуз, отвечающий потребностям экономики нового типа. Сейчас разрабатываются все детали. "РГ" будет следить за этой работой. Также на IT-специальности планируется рост набора студентов почти в два раза в ближайшие пять лет.

Для поддержки образовательных стартапов будет создан венчурный фонд, предполагающий госинвестиции. Такую поддержку могут получить стартапы, которые обеспечивают массовые технологические решения для школ и вузов и непрерывного образования в целом.

Для подготовки кадров, которые соответствовали бы запросам работодателей, АСИ реализует проект "Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста". За год в двадцати пилотных регионах особенно активно шла работа по ранней профориентации школьников. "Она позволяет заранее выбрать профессию и подготовиться к решению задач, которые будут ставить работодатели", - говорит Песков.

Запускается проект профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов "Билет в будущее". Он поможет под руководством опытных наставников более осознанно определить свою будущую профессию.

На первом этапе участники проекта должны пройти профориентационные тесты, чтобы определить, к чему у них есть способности. Для этого разработают электронную платформу. Потом наставники должны помочь школьникам "примерить" на себя ту или иную профессию.

Каждый участник пройдет минимум через две компетенции, состоящие из двух блоков: цифровые (обучение до месяца на онлайн-курсах) и аналоговые (прохождение практики на производственных площадках).

На данный момент в перечень компетенций входят интернет вещей, 3D-моделирование для компьютерных игр, прототипирование, блокчейн, информационная безопасность, поварское, ювелирное дело, парикмахерское искусство, технологии моды. Перечень постоянно расширяется, добавил Песков.

Старт проекта предполагается 1 сентября. Пройти тестирование сможет любой школьник, у которого есть компьютер с доступом в Интернет. В этом году профессиональные пробы в виде практических занятий с наставниками должны охватить не менее 100 тысяч школьников.

Кроме того, с 12 апреля 2018 года начнется набор учащихся в Университет Национальной технологической инициативы "20.35". Обучение по индивидуальным образовательным траекториям смогут пройти около тысячи человек на базе Дальневосточного федерального университета в июле 2018 года. В программу войдут такие направления, как "Управление, основанное на данных", "Лидеры сообществ", "Технологические лидеры".

Университет Национальной технологической инициативы "20.35" - первый в России вуз, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Он ориентирован на подготовку лидеров компаний, участников НТИ и специалистов, работающих на новых глобальных рынках.