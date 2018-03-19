Банк России на опорном заседании совета директоров в пятницу, 23 марта, снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, считают опрошенные "РГ" аналитики. Смягчить денежно-кредитную политику регулятор сможет благодаря очень низкой годовой инфляции, но выбрать более радикальный шаг снижения ставки не позволит внешний фон.

В феврале ЦБ опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до нынешних 7,5 процента. В итоговом релизе регулятор ссылался на устойчиво низкий уровень годовой инфляции, ослабление краткосрочных проинфляционных рисков и существенное снижение вероятности того, что годовой прирост цен превысит таргет в четыре процента.

Период замедления инфляции может завершиться уже в середине лета, считают аналитики

В январе годовая инфляция составила 2,2 процента (это исторический минимум), на том же уровне она осталась и в феврале. Кроме того, в феврале до очередного исторического минимума снизились и инфляционные ожидания населения. Эти факторы и позволили аналитикам предположить, что ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки 23 марта с шагом 0,25 процентных пункта. Момент для снижения ставки на 0,5 процентных пункта и более выглядит неподходящим из-за усиления геополитических рисков и происходящего на этом фоне ослабления рубля, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.

В итоговом релизе ЦБ, скорее всего, укажет на сохраняющуюся актуальность проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и усиления неопределенности конъюнктуры глобальных финансовых рынков, прогнозирует эксперт. По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, в фокусе регулятора будут оценки инфляционных ожиданий населения, к "заякориванию" которых стремится ЦБ.

По словам эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, далее по году логичным вариантом будет выглядеть понижение ставки шагом в 0,25 процентных пункта на других опорных заседаниях ЦБ (то есть раз в квартал). Более быстрое смягчение денежно-кредитной политики сдержат три ожидаемых повышения ставок ФРС США в этом году, а также прекращение нынешнего замедления инфляции в конце второго - начале третьего квартала, допускает Куликов. По мнению главного аналитика Нордеа Банка Дениса Давыдова, к концу года ключевая ставка может упасть до 6,75 процента, ее снижение дополнительно поддержит рост российской экономики.