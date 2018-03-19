Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

Президент Турции по телефону тепло поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

Лидеры выразили настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества. Этому будет способствовать проведение в начале апреля заседания Совета сотрудничества высшего уровня, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Отмечено также эффективное взаимодействие России и Турции в вопросах сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.