Французский политолог Фредерик Понс, он же писатель и автор фундаментального труда, посвященного российскому президенту, "Месье Путин. Взгляд из Франции" внимательно следит за происходящим в нашей стране. О том, что он думает об итогах президентских выборов, о перспективах франко-российского диалога и многом другом писатель рассказал в интервью "Российской газете".

Владимир Путин избран еще на один президентский срок. Как вы оцениваете его победу?

Фредерик Понс: Это хорошая новость для России и Европы. Для России, потому что он и дальше сможет наводить порядок в стране, способствовать ее разностороннему развитию. Ведь речь идет о шестилетнем сроке, когда Владимиру Путину предстоит завершить объявленные реформы, трансформировать общество таким образом, чтобы оно окрепло с экономической и социально-политической точек зрения. Хорошая новость для Европы, потому что наш континент, в частности, Франция, нуждается в сильной и стабильной России, которая стала таковой при Владимире Путине. Ваша страна показывает альтернативный путь развития. Путь независимый от американского диктата. Чем мощнее будет Россия, тем влиятельнее станет и Европа. Об этом еще говорил генерал Шарль де Голль, который был убежден в том, что будущее Европы неразрывно связано с Россией.

В этой связи я хотел бы вернуться в май прошлого года, когда французский президент Эмманюэль Макрон сразу же после своего избрания пригласил Владимира Путина в Версаль. Тем самым он дал четко понять, что отношения с Россией должны измениться к лучшему, ибо в этом долгосрочный интерес Франции. То был серьезный сигнал. Эмманюэль Макрон за неполный год уже показал себя как прагматик, куда менее ангажированный идеологически, чем его предшественник Олланд. Думаю, что теперь, когда важный мартовский рубеж позади, процесс двустороннего сближения получит определенное ускорение. В частности, это может произойти в ходе планируемого участия Макрона в Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Чего можно ожидать? Как мне представляется, пересмотра санкций, поиска конструктивных решений международных проблем, к примеру, сирийской. Не будем забывать, что на стороне двух лидеров фактор времени. У одного впереди четыре года в Елисейском дворце, у другого шесть лет в Кремле.

Путину удалось справиться с серьезной задачей - восстановить авторитет России в международных делах

Месье Понс, как было воспринято во Франции ваше исследование, посвященное российскому президенту? Получился бестселлер?

Фредерик Понс: Лучше. "Лонгселлер", то есть книга с долгой жизнью: она на протяжении нескольких лет не сходит с прилавков магазинов. Ее там регулярно заказывают, ибо есть постоянный спрос. Французы стремятся понять эту неординарную политическую фигуру. Соотечественников не устраивает искаженный образ, который им навязывают недобросовестные СМИ и так называемые "эксперты по России". В этом году книга будет издана в мягком переплете, а значит, охватит еще более широкий круг читателей. Кстати, она переведена на несколько языков - испанский, чешский, словацкий, русский, вскоре - на английский.

В отзывах в социальных сетях вас благодарят за честный и объективный портрет российского президента. Вот один из них: "Прочитав вашу книгу, становится ясно, почему Владимир Путин является выдающимся руководителем государства под стать Шарлю де Голлю".

Фредерик Понс: Мне сейчас часто доводится принимать участие в диспутах, посвященных России. На них всегда много людей, которые хотят понять, каково реальное положение вещей. Среди них все больше молодежи, которая стремится разобраться в том, что собой представляет Россия, огромная европейская страна, играющая одну из ключевых ролей в международных делах, и, конечно, ее лидер. И это несмотря на то что ангажированный местный "агитпроп" для России и Путина использует одну краску - черную. Когда в телевизионных дискуссиях спокойно и серьезно излагаешь факты, то, как правило, представители этого "агитпропа" оказываются в тупике. Потому что их аргументация, если разобраться, имеет практически один источник - это центры, финансируемые американскими неоконсерваторами.

Где-то в самом начале нулевых годов мне довелось беседовать с философом и писателем Александром Зиновьевым. Запомнились его слова о том, что приход Владимира Путина "спас Россию в тот самый критический момент, когда она оказалась на грани пропасти". Как вам лично видится роль нынешнего президента в современной истории России?

Фредерик Понс: Полностью разделяю эту точку зрения. С приходом Владимира Путина в Кремль был блокирован процесс самораспада страны. Жесткими, энергичными мерами он смог добиться внутренней целостности государства, поставил на место олигархов и, что очень важно, вернул россиянам веру в себя и свое будущее. Остановилось снижение демографической кривой, рождаемость сначала стабилизировалась, а после стала расти. Патриотизм снова стал ценностью, которая сплотила народ, придала ему жизненную силу и гордость, те самые качества, которые помогли победить в самой кровопролитной за историю человечества войне.

Путину удалось справиться и с другой серьезной задачей - восстановить авторитет России в международных делах, который был растерян после крушения СССР. Теперь ваша страна снова заняла причитающееся ей место среди ведущих мировых игроков, таких как США и Китай. Сирия - наглядный тому пример. Да и ситуация вокруг Украины показала, что Россия не допустит ущемления интересов вблизи своих границ. Этот курс как внутри страны, так и за ее пределами созвучен чаяниям подавляющего большинства россиян. Они связывают его с именем Путина, а поэтому я не вижу ничего странного в том, что он пользуется широкой поддержкой в народе.

Для политика умение держать свое слово - ключевое качество. В противном случае их ждет судьба, к примеру, Франсуа Олланда. Обещание сократить безработицу во Франции не выполнил, а после даже не рискнул замахнуться на второй срок в Елисейском дворце.

Фредерик Понс: Путин - политик иной формации. У него слово не расходится с делом. Эту особенность, довольно редкую среди западных политических элит, сразу подметили и оценили россияне. Отсюда и популярность Путина. Хочу напомнить его статью "Россия на рубеже тысячелетий", написанную в декабре 1999 года. В ней содержится не только объективный анализ состояния страны на тот момент, но и программа того, что надо сделать, чтобы переломить негативные тенденции и возродить мощь России. Достаточно пройтись по этому тексту без малого 20-летней давности, чтобы понять: большинство пунктов воплощено в жизнь. Путину свойственно долгосрочное, на десятилетия вперед, видение задач, стоящих перед страной, а не как это происходит у нас - от выборов до выборов.

Далеко не всем по вкусу то, что Россия вернулась в большую мировую политику.

Фредерик Понс: А как может быть иначе? Такая страна, как Россия, с ее богатейшей историей, свершениями, культурой, должна оставаться великой державой, и это, как мне представляется, принципиальная позиция вашего президента. Россия была такой при царях, во времена СССР, и нет причин, чтобы этот статус изменился в XXI веке. Американцы думали, что Россия навсегда вышла из игры, но убедившись, что жестоко ошиблись, не скрывают своей злобы. Это и обвинения о вмешательстве в выборы, и череда санкций с целью ослабить Россию. При этом давят на Западную Европу, которую привыкли считать своим вассалом. Но времена меняются. В политических кругах Франции и Германии все больше осознают, что конфронтация с Россией - занятие не только бесперспективное, но и опасное и пора от нее отказываться. И вот на что я хотел обратить внимание. Американцы всерьез обеспокоились планами ЕС запустить проект европейской обороны. Они считают, что не может быть и речи о том, чтобы возник некий конкурент НАТО. Давление оказывается мощное. Прогнется ли Европа ? Не думаю. Стратегические интересы Европы все меньше совпадают с американскими. Конечно, разрыва не произойдет, но размежевание вполне возможно.