Глава Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил поздравление Владимира Путина с победой на прошедших в воскресенье выборах президента РФ, передает ТАСС.

"Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа", - говорится в поздравлении генсека СЕ.

По мнению Ягланда, Россия является важным членом Совета Европы. Он также выразил надежду, что Россия "будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, поддерживая общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона".