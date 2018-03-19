Госдолг США достиг 21 триллиона долларов

Национальный долг США впервые в истории достиг уровня в 21 триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные телеканалом CBS со ссылкой на министерство финансов США.

В момент инаугурации Дональда Трампа в качестве 45-го президента США в январе 2017 года сумма американского госдолга составляла 19,9 триллиона долларов. Трамп критиковал своих предшественников за рост национального долга и обещал ликвидировать его за два президентских срока, то есть в течение восьми лет.

Он также возложил ответственность за это на своего предшественника Барака Обаму и демократическую партию США, от которой тот избирался. За время правления Обамы американский госдолг увеличился почти вдвое - с 10,6 триллиона в 2011 году до 19,9 триллиона в 2017 году.