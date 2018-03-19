Климатологи предупредили, что льды Гренландии растают к середине века

Научные сотрудники Кембриджского университета выдвинули гипотезу, что Гренландский ледяной щит может полностью исчезнуть уже к середине XXI столетия. Причиной тому станут местные озера, образующиеся на поверхности ледника. Об этом говорится в научном издании nature.com.

По мнению исследователей, из-за глобального потепления большие объемы теплой воды из местных водоемов, просачиваясь к основанию щита, разрушают его изнутри. В результате на поверхности образуются трещины, которые, в свою очередь, открывают дорогу потокам воды из новых озер.

Данные научные выводы были сделаны на основании наблюдений за последние несколько лет. Один из возможных сценариев развития событий показал, что в Гренландии за пять дней появляется 124 озера, соединенных в общую сеть длиной 135 километров. В итоге цепная реакция оказалась способной ускорить таяние льда на 400 процентов.

Отметим, что Гренландский ледяной щит, занимающий площадь 1,7 миллиона квадратных километров, ежедневно теряет один миллиард тонн льда. В результате ежегодно уровень мирового океана повышается на миллиметр, и это намного быстрее, чем прогнозировалось учеными.