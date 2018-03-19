Иностранные СМИ новости о президентских выборах в России поместили на первые полосы своих полос. "Путин вышел из своего третьего срока намного сильнее, чем он был в 2012 году, укрепив свой имидж как лидера поколений", - отмечает британская "Гардиан". Французская "Фигаро" вспоминает историю карьеры Владимира Путина, начиная с 1999 года, когда он стал премьер-министром, и подчеркивает, что накануне четвертого срока Путин находится в "отличном состоянии". "Это более, чем победа, это триумф хозяина Кремля. Его результат оказался выше, чем на предыдущих президентских выборах, более того, превысил все прогнозы, которые делались за последние недели", - пишет в свою очередь еженедельник "Ле Пуэн".

"Чистая победа Путина", - сообщает сайт греческого телеканала "Скай". Испанская "Мундо" напоминает, что в свое время Путин взял на себя обязательство восстановить государство, защитить суверенитет России, сохранить стабильность и гарантировать национальную безопасность. "Он не сказал, как, но этот вопрос мало кого интересовал в России после черной главы 1990-х. Общество вскоре подписалось на "бренд Путина", который предлагал демократию без риска, но также и без изменений. Русские улучшили свою жизнь и согласились с тем, чтобы спокойно жить в ситуации свободы", - пишет издание. Победу Владимира Путина львиная доля итальянских СМИ, в числе которых оказалась миланская Corriere della Sera и римская La Repubblica, единодушно окрестили "триумфом". Как пишет ежедневная Il Fatto Quotidiano, Путин одержал безоговорочную и "предсказуемую" победу на выборах, "заручившись поддержкой наибольшего числа избирателей за все годы своего участия на выборах". Онлайн газета Il Secolo d Italia приводит несколько причин, благодаря которым Владимир Путин был переизбран на пост президента. В частности, по мнению журналистов этого издания, "санкции лишь усилили позиции страны, против которой они были введены и ударили по странам, экспортирующим в Россию, среди которых значится Италия". Кроме того, Запад совершил серьезную ошибку, поддержав "коррумпированный украинский режим" и демонизировав в СМИ образ президента Сирии Асада, который вместе с Путиным "подавил исламский экстремизм". Как пишет Il Secolo d Italia, соперники Путина были слишком слабыми, чтобы достойно ему противостоять. "Они оказались незначительными, двусмысленными персонажами, полными предрассудков, эксцентриками и реликтами прошлого", - пишет Il Secolo d Italia.

Путин снова торжествует. Праздник в его штабе. Фото: corriere.it

Первым из иностранных политиков, кто поздравил Владимира Путина, стал президент Сербии Александар Вучич. Он пожелал российскому лидеру "и далее решительно вести страну четко определенной дорогой прогресса во благо всех ее граждан". Вучич выразил благодарность за вклад президента РФ в развитие двусторонних отношений и пригласил его посетить Сербию.

Как пишет Il Secolo d’Italia, соперники Путина были слишком слабыми, чтобы достойно ему противостоять

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. Руководитель Поднебесной отметил, что "в последние годы народ России показывает единство и сплоченность, верно шагая по пути развития и возрождения великой державы, достиг значительных результатов в социально-экономическом развитии". Си Цзиньпин указал на беспрецедентно высокий уровень отношений между двумя странами и выразил надежду на их дальнейшее развитие. Президент Ирана Хасан Роухани в своем поздравлении выразил уверенность, что во время нового срока пребывания Владимира Путина на посту президента отношения между двумя странами будут "расти в динамике". Маттео Сальвини, кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской коалиции, которая в начале марта набрала большинство голосов на парламентских выборах, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. На своих страницах в популярных социальных сетях политик опубликовал фотографию российского лидера с подписью "Хорошей работы, президент!" .

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Путина с победой на выборах, а российский народ "с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии". В свою очередь председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро направил российскому президенту "теплое поздравительное послание". Традиционно одними из первых, кто искренне поздравили Владимира Путина с победой, стали лидеры стран СНГ. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что результаты выборов в РФ "свидетельствуют о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене". Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеграмме Путину написал, что "под его эффективным руководством страна уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем". Кроме того, Назарбаев лично поздравил российского лидера по телефону. Телефонный разговор у Путина состоялся и с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Он поздравил президента РФ с победой и пригласил посетить страну с государственным визитом. Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Путин принял приглашение. По мнению Мирзиеева, результаты прошедших выборов "вновь продемонстрировали огромное доверие и колоссальную поддержку народом России" проводимой под руководством Путина политики. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Путину телеграмму с поздравлениями по случаю его победы на выборах президента России. Позже состоялся телефонный разговор двух лидеров, во время которого они обсудили развитие отношений двух стран. Рахмон в телеграмме подчеркнул, что переизбрание Путина "является ярким свидетельством твердой поддержки российским обществом Вашего курса, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене". Лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков в поздравительной телеграмме указал, что убедительная победа Путина "является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности". Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Владимира Путина. "Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа", - говорится в тексте поздравления. Президент Молдавии Игорь Додон в своем поздравлении Путину заявил, что сильная Россия нужна не только россиянам. По его мнению, "Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику".