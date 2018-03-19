Пятикратные чемпионы мира на одном дыхании прошли отборочный цикл и намного раньше официального завершения квалификации обеспечили себе поездку на чемпионат мира. Кстати, бразильцы являются единственной командой, участвовавшей во всех финальных турнирах ЧМ. В Москву "селесао" приедут без своей главной звезды Неймара, но даже это вряд ли облегчит жизнь российским защитникам. Достаточно взглянуть, в какой сумасшедшей форме сейчас находится полузащитник "Челси" Виллиан, добавить к нему перешедшего в "Барселону" Коутиньо и одного из лидеров "Ливерпуля" Фирмино.
Сдержать всех этих людей будет невероятно тяжело еще и потому, что сразу несколько ведущих игроков оборонительной линии выбыли из строя. Центральные защитники Георгий Джикия и Виктор Васин после разрыва крестообразных связок скорее всего не успеют восстановиться даже к чемпионату мира. На этом сборе отсутствует и Марио Фернандес, играющий на правом фланге обороны. Так что сочетания защитников тренерскому штабу придется выстраивать заново.
Этим команда занимается в ежедневном режиме. В воскресенье футболисты заселились на базе в подмосковном Новогорске, а на тренировки команда ездит либо на соседнюю базу московского "Динамо", либо на "Арену Химки". Кстати, вчерашнее занятие на химкинском стадионе было полностью открытым для прессы. А главной новостью этой тренировки стало отсутствие Алана Дзагоева. Полузащитник ЦСКА, который и накануне работал в облегченном формате, занимался отдельно в тренажерном зале. В индивидуальном порядке работали Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, чьи кондиции также пока неоптимальные. А полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев и вовсе только вчера вечером должен был прилететь в Москву из Испании. Игру своего клуба против "Атлетико" он, кстати, тоже пропустил. Поэтому после тренировки сборной полную картину по травмированным журналисты запросили у врача национальной команды Эдуарда Безуглова. Тот был настроен оптимистично.
- Сегодня и Кузяев, и Игнатьев тренировались, у обоих все гораздо лучше, чем вчера. Мне кажется, все будет нормально, тем более что они позитивно настроены, - рассказал Безуглов. - У Дзагоева, думаю, ничего страшного нет, и скоро он будет в общей группе. Что же касается Дениса Черышева, то у него была микротравма, но сейчас все в порядке.
Сами футболисты подчеркивают боевой настрой. Но пока с учетом всех кадровых проблем перспективы команды в матче с бразильцами выглядят довольно туманно. О ситуации с обороной команды мы побеседовали с бывшим защитником ЦСКА и сборной России Максимом Боковым.
Максим, как быть с защитой?
Максим Боков: Если честно, я не завидую Черчесову. У него и вариантов особых нет. Жалко, конечно, что Березуцкие отказались от сборной, Игнашевич тоже не вернулся. Уверен, они и сейчас способны играть на уровне лучших команд мира. Да и молодые рядом с ними прогрессировали бы.
Почему Березуцкие решили уйти из сборной?
Максим Боков: Мне кажется, они просто устали. Столько лет играть в сборной и за клуб - это страшная нагрузка. Наверное, братья решили, что пора молодым показать себя.
Чья потеря весомее - Виктора Васина или Георгия Джикии?
Максим Боков: Я бы не стал конкретизировать. Но в любом случае Васин с Джикией не помешали бы. Что греха таить: у нас сейчас нет защитников уровня Онопко, братьев Березуцких. Нет тех, которые выходят на поле и ты понимаешь - это глыба, стена. С другой стороны, сейчас у молодых ребят есть шанс закрепиться в сборной. Раньше сложнее было.
Удивлены вызовом Руслана Камболова?
Максим Боков: Я сейчас ничему не удивляюсь. Опять же: у нас нет кадров. Сейчас любой российский защитник, выступающий в Премьер-лиге, потенциальный игрок сборной. Хотелось бы верить, что Черчесов как-то выпутается из этой ситуации. Уверен: до чемпионата мира мы еще увидим в команде много новичков. Особенно если лидеры продолжат получать травмы.
В связи с травмами Джикии, Васина и Марио Фернандеса стоит ли Черчесову перестроить тактику? Может, в три центральных защитника сыграть?
Максим Боков: Возможно. Допускаю, что так и будет. Соперники-то у нас гранды. Тут за любую оплошность накажут. Посмотрим, какую тактику выберет Черчесов. По мне так это хорошо, что мы в такой ситуации сыграем с Бразилией и Францией. На их фоне сразу станет ясно, кто готов к чемпионату мира, к высоким скоростям, а кто не тянет.