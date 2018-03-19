Уже в пятницу на стадионе "Лужники" российскую футбольную сборную ждет непростое испытание. Команда Станислава Черчесова сыграет контрольный матч против одной из сильнейших сборных мира Бразилией.

Пятикратные чемпионы мира на одном дыхании прошли отборочный цикл и намного раньше официального завершения квалификации обеспечили себе поездку на чемпионат мира. Кстати, бразильцы являются единственной командой, участвовавшей во всех финальных турнирах ЧМ. В Москву "селесао" приедут без своей главной звезды Неймара, но даже это вряд ли облегчит жизнь российским защитникам. Достаточно взглянуть, в какой сумасшедшей форме сейчас находится полузащитник "Челси" Виллиан, добавить к нему перешедшего в "Барселону" Коутиньо и одного из лидеров "Ливерпуля" Фирмино.

Сдержать всех этих людей будет невероятно тяжело еще и потому, что сразу несколько ведущих игроков оборонительной линии выбыли из строя. Центральные защитники Георгий Джикия и Виктор Васин после разрыва крестообразных связок скорее всего не успеют восстановиться даже к чемпионату мира. На этом сборе отсутствует и Марио Фернандес, играющий на правом фланге обороны. Так что сочетания защитников тренерскому штабу придется выстраивать заново.

Этим команда занимается в ежедневном режиме. В воскресенье футболисты заселились на базе в подмосковном Новогорске, а на тренировки команда ездит либо на соседнюю базу московского "Динамо", либо на "Арену Химки". Кстати, вчерашнее занятие на химкинском стадионе было полностью открытым для прессы. А главной новостью этой тренировки стало отсутствие Алана Дзагоева. Полузащитник ЦСКА, который и накануне работал в облегченном формате, занимался отдельно в тренажерном зале. В индивидуальном порядке работали Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, чьи кондиции также пока неоптимальные. А полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев и вовсе только вчера вечером должен был прилететь в Москву из Испании. Игру своего клуба против "Атлетико" он, кстати, тоже пропустил. Поэтому после тренировки сборной полную картину по травмированным журналисты запросили у врача национальной команды Эдуарда Безуглова. Тот был настроен оптимистично.

Сочетания защитников тренерскому штабу сборной придется выстраивать заново

- Сегодня и Кузяев, и Игнатьев тренировались, у обоих все гораздо лучше, чем вчера. Мне кажется, все будет нормально, тем более что они позитивно настроены, - рассказал Безуглов. - У Дзагоева, думаю, ничего страшного нет, и скоро он будет в общей группе. Что же касается Дениса Черышева, то у него была микротравма, но сейчас все в порядке.

Сами футболисты подчеркивают боевой настрой. Но пока с учетом всех кадровых проблем перспективы команды в матче с бразильцами выглядят довольно туманно. О ситуации с обороной команды мы побеседовали с бывшим защитником ЦСКА и сборной России Максимом Боковым.

Максим, как быть с защитой?

Максим Боков: Если честно, я не завидую Черчесову. У него и вариантов особых нет. Жалко, конечно, что Березуцкие отказались от сборной, Игнашевич тоже не вернулся. Уверен, они и сейчас способны играть на уровне лучших команд мира. Да и молодые рядом с ними прогрессировали бы.

Почему Березуцкие решили уйти из сборной?

Максим Боков: Мне кажется, они просто устали. Столько лет играть в сборной и за клуб - это страшная нагрузка. Наверное, братья решили, что пора молодым показать себя.

Чья потеря весомее - Виктора Васина или Георгия Джикии?

Максим Боков: Я бы не стал конкретизировать. Но в любом случае Васин с Джикией не помешали бы. Что греха таить: у нас сейчас нет защитников уровня Онопко, братьев Березуцких. Нет тех, которые выходят на поле и ты понимаешь - это глыба, стена. С другой стороны, сейчас у молодых ребят есть шанс закрепиться в сборной. Раньше сложнее было.

Удивлены вызовом Руслана Камболова?

Максим Боков: Я сейчас ничему не удивляюсь. Опять же: у нас нет кадров. Сейчас любой российский защитник, выступающий в Премьер-лиге, потенциальный игрок сборной. Хотелось бы верить, что Черчесов как-то выпутается из этой ситуации. Уверен: до чемпионата мира мы еще увидим в команде много новичков. Особенно если лидеры продолжат получать травмы.

В связи с травмами Джикии, Васина и Марио Фернандеса стоит ли Черчесову перестроить тактику? Может, в три центральных защитника сыграть?

Максим Боков: Возможно. Допускаю, что так и будет. Соперники-то у нас гранды. Тут за любую оплошность накажут. Посмотрим, какую тактику выберет Черчесов. По мне так это хорошо, что мы в такой ситуации сыграем с Бразилией и Францией. На их фоне сразу станет ясно, кто готов к чемпионату мира, к высоким скоростям, а кто не тянет.