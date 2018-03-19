Как "Урал" из России стал эталоном военного автомобиля в Египте

Вездеходы "Урал", применяемые египетскими силовиками в ходе контртеррористической операции на Синае, получили дополнительную защиту.

The movements of military and police personnel through ops areas in North and central Sinai are always supposed to be carried out by heavy protection .



As they move in convoys of Mraps & armored trucks (Ural vehicles) . pic.twitter.com/tQoSCeEt9n — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 16 марта 2018 г.

Судя по опубликованным фотографиям, автомобили повышенной проходимости российского производства в настоящее время оснащаются специальными решетчатыми противокумулятивными экранами, которые монтируются по бокам кабины, кузова и в корме.

Кроме оборудованных таким образом грузовиков, применяются также и обычные "Уралы-4320". Они служат для переброски личного состава и доставки боеприпасов.

Автомобили, изготовленные в Миассе, традиционно высоко ценятся в египетских вооруженных силах. Их любят за надежность и простоту конструкции, они стали своего рода эталоном военного автомобиля.

Первые "Уралы-375Д" стали поступать в эту страну из СССР в период тесного сотрудничества в военной области. Вездеходы принимали активное участие в октябрьской войне 1973 года.

Но даже после полного разрыва между Советским Союзом и АРЕ и ориентацию на западную технику египтяне не отказались от наших "Уралов". В 2016 году сообщалось, что армия продолжает эксплуатацию более 2 тысяч советских машин, полученных около 40 лет назад.

В настоящее время вооруженные силы Египта заменяют устаревшую технику на современную. Причем на шасси российских грузовиков не только монтируется специальное оборудование, вроде РЛС и радиостанций, но и создаются колесные самоходки с орудиями 122 и 130-мм.